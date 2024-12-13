Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 13 декабря 2024Россия

Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

Kub Mash: краснодарский депутат Поленов устроил дебош в подъезде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Депутата гордумы Краснодара Андрея Поленова обвинили в пьяном дебоше в подъезде многоквартирного жилого дома. Видео с похожим на парламентария человеком опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком подходит к окну консьержки, пробивает его ногой и заглядывает внутрь. Через несколько секунд в подъезд заходит другой россиянин, который предупреждает, что собирается вызывать полицию. «Зачем?» — удивляется в ответ, предположительно, Поленов.

Как утверждает издание, инцидент произошел несколько дней назад на улице Кожевенной. По информации авторов поста, парламентарий попросил консьержку присмотреть за ключами и ушел. Вернулся он уже в состоянии алкогольного опьянения и, не обнаружив женщину на месте, решил самостоятельно достать ключи. Дебошира попыталась остановить старшая по дому, но получив грубый ответ, обратилась в правоохранительные органы.

Сам Поленов в беседе с «Ъ-Кубань» заявил, что на видео не он, а другой мужчина. По словам депутата, он никогда не жил на Кожевенной.

В пресс-службе МВД по Краснодару изданию сообщили, что проводят проверку по факту происшествия. Как уточнили в ведомстве, в полицию обратился председатель ТСЖ, который заявил, что один из жителей многоэтажки выбил дверь в комнату консьержки, забрал ключи и скрылся.

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев устроил дебош на борту самолета рейса из Москвы в Читу. На снятых очевидцами кадрах видно, как он в состоянии сильного алкогольного опьянения материт пассажиров и членов экипажа и грозит всем «начистить лица». Затем мужчина бьет одного из бортпроводников. Гурулев, комментируя ситуацию, пообещал уволить Ислуева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше