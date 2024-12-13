Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

Kub Mash: краснодарский депутат Поленов устроил дебош в подъезде

Депутата гордумы Краснодара Андрея Поленова обвинили в пьяном дебоше в подъезде многоквартирного жилого дома. Видео с похожим на парламентария человеком опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком подходит к окну консьержки, пробивает его ногой и заглядывает внутрь. Через несколько секунд в подъезд заходит другой россиянин, который предупреждает, что собирается вызывать полицию. «Зачем?» — удивляется в ответ, предположительно, Поленов.

Как утверждает издание, инцидент произошел несколько дней назад на улице Кожевенной. По информации авторов поста, парламентарий попросил консьержку присмотреть за ключами и ушел. Вернулся он уже в состоянии алкогольного опьянения и, не обнаружив женщину на месте, решил самостоятельно достать ключи. Дебошира попыталась остановить старшая по дому, но получив грубый ответ, обратилась в правоохранительные органы.

Сам Поленов в беседе с «Ъ-Кубань» заявил, что на видео не он, а другой мужчина. По словам депутата, он никогда не жил на Кожевенной.

В пресс-службе МВД по Краснодару изданию сообщили, что проводят проверку по факту происшествия. Как уточнили в ведомстве, в полицию обратился председатель ТСЖ, который заявил, что один из жителей многоэтажки выбил дверь в комнату консьержки, забрал ключи и скрылся.

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев устроил дебош на борту самолета рейса из Москвы в Читу. На снятых очевидцами кадрах видно, как он в состоянии сильного алкогольного опьянения материт пассажиров и членов экипажа и грозит всем «начистить лица». Затем мужчина бьет одного из бортпроводников. Гурулев, комментируя ситуацию, пообещал уволить Ислуева.