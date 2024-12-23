Российский подросток инсценировал свое похищение и потребовал у бабушки выкуп

Подросток из Тулы подстроил свое похищение и потребовал у бабушки 3 млн рублей

Суд в Туле признал виновным в покушении на мошенничество 16-летнего местного жителя, который инсценировал свое похищение и потребовал у бабушки выкуп в размере трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тульской области.

По версии следствия, все произошло 12 сентября. Подросток, находясь в заброшенном здании вместе с другом, сделал фотографии и снял видеоролики, на которых его якобы похитили неизвестные. Злоумышленник оклеил свои руки и ноги липкой лентой, после чего попросил знакомого ударить его ногами несколько раз. При этом друг оказался не в курсе происходящего и был уверен, что видео приятель снимает для социальных сетей.

Полученные материалы подросток отправил своей бабушке от имени похитителей и потребовал за себя выкуп. Его нашли в игровом клубе, когда он отправился туда, чтобы переночевать.

Юноша полностью признал вину. К нему будут применены меры воспитательного воздействия до достижения 18-летнего возраста.

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