ФСБ: на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске инсценировали теракт

Российские спецслужбы инсценировали теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудник украинской разведки связался со служащим на крейсере военным Вооруженных сил России и предложил ему устроить теракт за деньги. Офицер рассказал о предложении органам безопасности. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве. Они отправили украинской разведке видеозапись, на которой были плановые учения по проверке готовности личного состава к действиям при пожарной тревоге, выданные за совершенный теракт.

Отмечается, что офицеру обещали после совершения поджога на крейсере эвакуацию в Финляндию, новые документы и деньги. Однако, когда украинские спецслужбы получили запись с инсценировкой теракта на крейсере, куратор перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.