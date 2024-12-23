Российский юрист рассказал о сроке для поджигателей банкоматов

Юрист Хаминский: за поджог банкомата по указу аферистов грозит пожизненный срок

За поджог банкомата по указу аферистов поджигателю может грозить пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на юриста и руководителя Центра правопорядка Москвы и Московской области Александра Хаминского.

По его словам, все зависит от умыслов и методов, которыми пользуются поджигатели. «Это может быть хулиганство, умышленное повреждение имущества. По этой статье подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы», — сказал юрист. Он уточнил, что если в том месте, где совершилось преступление, находились люди, то это уже причинение вреда жизни и здоровью. Хаминский подчеркнул, что поджог может рассматриваться и как террористический акт, за который поджигателю грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка на Среднеохотинском проспекте в Санкт-Петербурге. В качестве подозреваемой задержана 68-летняя пенсионерка, ей грозит до 20 лет лишения свободы. По предварительной версии, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления.