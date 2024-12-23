Российскую учительницу сняли на видео и обвинили в избиении ребенка с аутизмом

В Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом

В Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом. Момент, когда она замахивается на него, сняли на видео, ролик опубликовал Mash Siberia в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик сначала сильно кричит и замахивается на учительницу портфелем, после чего россиянка уверенно идет в его сторону и замахивается в ответ. На этом моменте видео обрывается.

По факту произошедшего полиция и прокуратура начали проверку.

Ранее в одной из екатеринбургских школ учительница ударила ребенка по голове мобильным телефоном. Инцидент также попал на видео.