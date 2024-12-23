Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 23 декабря 2024Россия

Российскую учительницу сняли на видео и обвинили в избиении ребенка с аутизмом

В Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом. Момент, когда она замахивается на него, сняли на видео, ролик опубликовал Mash Siberia в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик сначала сильно кричит и замахивается на учительницу портфелем, после чего россиянка уверенно идет в его сторону и замахивается в ответ. На этом моменте видео обрывается.

По факту произошедшего полиция и прокуратура начали проверку.

Ранее в одной из екатеринбургских школ учительница ударила ребенка по голове мобильным телефоном. Инцидент также попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России приблизилась к крупнейшему угольному предприятию Украины. ВСУ эвакуируют население из ближайших поселков

      Гигантский факел вспыхнул на буровой установке в российском регионе и попал на видео

      В российском регионе возбудили дело в отношении сотрудников Минпромторга

      Наемника из Литвы осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Женщина разбогатела на 10 миллионов рублей благодаря рекламе

      Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных существ в Таиланде

      В ДНР предрекли скорое отступление ВСУ из Курахово

      В Москве пять человек пострадали в ДТП

      Звезда реалити-шоу проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации

      В СВР заявили о приказе Кишинева завести уголовные дела против руководства ПМР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше