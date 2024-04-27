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11:52, 27 апреля 2024Россия

В России учительница ударила школьника по голове и попала на видео

На Урале учительница ударила ребенка телефоном по голове, ее сняли на видео

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В одной из екатеринбургских школ учительница ударила ребенка по голове мобильным телефоном. Снятое в классе одним из школьников видео опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

На кадрах педагог поднимает выпавший у сидящего за задней партой мальчика телефон. После этого автор ролика отводит камеру, в этом время раздается шлепок.

На другом фрагменте учитель и ее коллега отчитывают школьника за плохое поведение. «Какое поведение? Вы меня телефоном ударили», — возмущается мальчик. «По губам тебя должна была бить этим телефоном», — отвечает ему одна из женщин.

Издание попросило городской департамент образования прокомментировать попавший на видео инцидент. На момент публикации ролика ответа на запрос не поступало.

Ранее в Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба ученику младших классов. Мальчик хотел напугать из-за угла сверстника, но вместо него этим человеком оказался педагог. От неожиданности учитель выставил руку и ударил ребенка по лицу кулаком.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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