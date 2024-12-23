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19:59, 23 декабря 2024Культура

Саша Петров признался в зависти Юре Борисову

Александр Петров заявил, что завидует Юре Борисову из-за западных кинопремий
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер Александр Петров, который ранее заявлял о желании когда-нибудь получить номинацию на «Оскар», признался, что завидует Юре Борисову, который уже получил несколько западных кинопремий за роль в «Аноре». Об этом артист заявил в шоу «Кстати» на площадке «VK Видео».

По словам Петрова, он переживает за коллегу и болеет за него, хоть и завидует белой завистью.

«Слушайте, я, конечно, завидую. Естественно, очень рад за Юру и завидую абсолютно белой завистью. Он просто лучший, добавить тут нечего. Желаем ему удачи все. Я за него переживаю», — поделился актер.

Ранее стало известно, что американские критики всерьез считают «Анору» претендентом на главную кинопремию планеты «Оскар». А сам Борисов получил номинацию на другую престижную статуэтку.

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