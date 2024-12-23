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17:19, 23 декабря 2024Силовые структуры

Схему мошенников по принуждению россиян к поджогам раскрыли

Прокуратура Москвы: правоохранители не ведут переговоры с гражданами по телефону
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Прокуратуре Москвы раскрыли схему мошенников по принуждению россиян к поджогам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В прокуратуре объяснили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан к содействию по телефону и не борются с преступниками противозаконными способами. Отмечается, что любые телефонные звонки подобного рода являются противоправными, и по таким преступлениям предусмотрена уголовная ответственность. Так, по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба») грозит наказание вплоть до лишения свободы.

По информации прокуратуры, поджоги осуществляются по указаниям мошенников, получаемых гражданами во время их общения по телефону. Злоумышленники звонят потерпевшим и представляются сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений. Под различными предлогами, в том числе якобы для оказания содействия в задержании преступников, убеждают граждан к совершению преступлений.

Ранее сообщалось, что киберпреступники завлекают своих жертв, предлагая им легкую подработку накануне новогодних праздников и вынуждая скачивать на свои устройства вредоносное программное обеспечение.

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