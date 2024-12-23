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04:13, 23 декабря 2024Силовые структуры

Следователи завершили расследование подрыва путей под Рязанью

ТАСС: расследование теракта на ж/д путях под Рязанью завершено
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве ж/д путей под Рязанью. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — рассказал собеседник агентства.

В частности, Сидики заявил, что не проходил обучение терроризму, а «всеми навыками обладал задолго до задержания». Материалы уголовного дела в отношении фигуранта составили около 40 томов.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего Руслана Сидики. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром Дягилево в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.

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