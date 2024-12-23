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01:50, 23 декабря 2024Мир

Словакию призвали прекратить помощь Украине из-за газа

Депутат Кери призвал Словакию прекратить помощь Украине из-за транзита газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В случае остановки транзита российского газа через Украину Братиславе следует прекратить поддержку Киева. Об этом заявил глава комитета по международным делам парламента Словакии Мариан Кери в беседе с «Известиями».

«Известно, что мы помогаем Украине в том, что касается гуманитарной помощи. Мы даем ей электроэнергию. Тогда надо будет прекратить это с нашей стороны. Если они не хотят, чтобы мы могли покупать газ из России, я не вижу возможности того, чтобы мы могли продолжать помощь украинцам», — сказал Кери.

По его словам, в случае отказа от транзита газа страна окажется в сложной ситуации. Из-за этого Словакия должна будет «как-то ответить».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на заявления Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. До этого премьер-министр Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.

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