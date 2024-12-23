Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:01, 23 декабря 2024Экономика

Спрос россиян на один вид услуг в сфере косметологии резко вырос

«Ъ»: спрос россиян на услуги медицинской косметологии заметно увеличился
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарная выручка российских клиник медицинской косметологии выросла на 64,7 процента, а спрос граждан на подобного рода услуги увеличился на 20-40 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков сервиса записи Yclients.

Резко выросла выручка операторов услуг массажа и эпиляции, за отчетный период показатель увеличился на 54,4 процента. Рост спроса россиян на эти услуги подтвердили эксперты оператора фискальных данных «Такском». По их данным, в январе-ноябре количество чеков на оплату массажа увеличилось на 10 процентов, эпиляции — на 14 процентов. Средняя стоимость первой услуги выросла на 11 процентов, до 2,7 тысячи рублей, а второй — на 1 процент, до 3,1 тысячи.

Материалы по теме:
Мир отказывается от бодипозитива и «новой маскулинности». Почему в моде снова брутальность и гламур?
Мир отказывается от бодипозитива и «новой маскулинности».Почему в моде снова брутальность и гламур?
25 ноября 2024
«Не могу даже вспоминать» Богатые бизнесмены заставляют молчать своих жен и подчиненных. Какие тайны они пытаются скрыть?
«Не могу даже вспоминать»Богатые бизнесмены заставляют молчать своих жен и подчиненных. Какие тайны они пытаются скрыть?
11 сентября 2024

В свою очередь, аналитики «Чек Индекса» сообщили о росте числа трансакций в российских клиниках косметологии на 20 процентов год к году. Увеличение выручки подобных заведений эксперты связали как с заметным увеличением спроса, так и с повышением цен на услуги. В сети клиник «Атлас» отметили почти двукратный рост интереса россиян к подобного рода услугам, а в «Медси» зафиксировали увеличение спроса на 40 процентов. Среди самых востребованных процедур оказались ботулинотерапия, биоревитализация, аппаратные методики коррекции фигуры, лазерные методики омоложения и RF-лифтинг.

Ранее аналитики «Платформы ОФД» сообщили о росте спроса россиян на дорогостоящие услуги салонов красоты премиум-класса. Подобная тенденция, по их словам, привела к увеличению числа посетителей заведений высокого уровня. Глава салона Celebrity Яна Яковлева заявляла, что в январе-июле 2024 года индустрия впервые продемонстрировала заметный рост со времен пандемии коронавируса.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

      В МИД Ирана раскрыли сроки подписания стратегического договора с Россией

      Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

      В России украсили главную новогоднюю елку

      Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

      Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

      Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

      Посол высказался о контактах властей Германии с Россией по делу «Северных потоков»

      Ставки по вкладам в России достигли рекорда

      Прострелившего грудь бизнесмену из арбалета на дороге россиянина задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше