Спрос россиян на один вид услуг в сфере косметологии резко вырос

«Ъ»: спрос россиян на услуги медицинской косметологии заметно увеличился

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарная выручка российских клиник медицинской косметологии выросла на 64,7 процента, а спрос граждан на подобного рода услуги увеличился на 20-40 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков сервиса записи Yclients.

Резко выросла выручка операторов услуг массажа и эпиляции, за отчетный период показатель увеличился на 54,4 процента. Рост спроса россиян на эти услуги подтвердили эксперты оператора фискальных данных «Такском». По их данным, в январе-ноябре количество чеков на оплату массажа увеличилось на 10 процентов, эпиляции — на 14 процентов. Средняя стоимость первой услуги выросла на 11 процентов, до 2,7 тысячи рублей, а второй — на 1 процент, до 3,1 тысячи.

В свою очередь, аналитики «Чек Индекса» сообщили о росте числа трансакций в российских клиниках косметологии на 20 процентов год к году. Увеличение выручки подобных заведений эксперты связали как с заметным увеличением спроса, так и с повышением цен на услуги. В сети клиник «Атлас» отметили почти двукратный рост интереса россиян к подобного рода услугам, а в «Медси» зафиксировали увеличение спроса на 40 процентов. Среди самых востребованных процедур оказались ботулинотерапия, биоревитализация, аппаратные методики коррекции фигуры, лазерные методики омоложения и RF-лифтинг.

Ранее аналитики «Платформы ОФД» сообщили о росте спроса россиян на дорогостоящие услуги салонов красоты премиум-класса. Подобная тенденция, по их словам, привела к увеличению числа посетителей заведений высокого уровня. Глава салона Celebrity Яна Яковлева заявляла, что в январе-июле 2024 года индустрия впервые продемонстрировала заметный рост со времен пандемии коронавируса.