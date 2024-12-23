Теплоход с углем сел на мель на российском юге

В акватории Дона в Ростовской области сел на мель теплоход Belfast с углем

В акватории реки Дон возле Азова сел на мель теплоход Belfast, который перевозит уголь. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Судно следовало из Ростова-на-Дону в Молдавию с экипажем из 12 человек. По данным МЧС, пострадавших и разлива топлива нет.

Также отмечается, что судовой ход не перекрыт. Чтобы снять судно с мели, там намерены привлечь буксир.

В августе теплоход «К.А. Тимирязев», следовавший от острова Валаам до Санкт-Петербурга с 170 пассажирами и 47 членами экипажа на борту, отклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера.