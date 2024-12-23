Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:58, 23 декабря 2024Россия

Теплоход с углем сел на мель на российском юге

В акватории Дона в Ростовской области сел на мель теплоход Belfast с углем
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В акватории реки Дон возле Азова сел на мель теплоход Belfast, который перевозит уголь. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Судно следовало из Ростова-на-Дону в Молдавию с экипажем из 12 человек. По данным МЧС, пострадавших и разлива топлива нет.

Также отмечается, что судовой ход не перекрыт. Чтобы снять судно с мели, там намерены привлечь буксир.

В августе теплоход «К.А. Тимирязев», следовавший от острова Валаам до Санкт-Петербурга с 170 пассажирами и 47 членами экипажа на борту, отклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько стран предложили организовать переговоры Путина и Трампа. Избранный президент США уже ждет встречи

      Преждевременное старение погубило 19-летнюю девушку

      Хуситы ударили по Тель-Авиву беспилотниками

      Российские ученые сняли на видео пролежавшую в земле 500 веков уникальную тушу мамонтенка

      Бывший аналитик ЦРУ указал на показывающий слабость Украины признак

      Россиянам посоветовали не сочетать один популярный новогодний салат с шампанским

      На Украине почтили память «павшего в Курской области» лысого из Brazzers

      На Западе указали на ошибку Зеленского

      В Башкирии два брата-наркодилера расправились с узнавшим об их работе россиянином

      Теплоход с углем сел на мель на российском юге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше