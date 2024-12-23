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16:41, 23 декабря 2024Мир

Трамп выбрал ответственного за Россию и Украину в своей администрации

Politico: Трамп назначит Пика ответственным в СНБ за Украину и Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Эндрю Пика, курировавшего вопросы внешней политики в его первый президентский срок, старшим директором по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение еще не окончательное. На данный момент Пик работает советником по нацбезопасности у конгрессмена Майка Уолца, которого Трамп выбрал на пост советника президента по национальной безопасности в своей будущей администрации.

Politico обратила внимание, что, в случае занятия поста, Пик станет ответственным за формирование политики США в отношении России, Украины и НАТО.

Пик и раньше занимал посты в Госдепартаменте США и СНБ, где курировал вопросы, связанные с Европой и Россией. В январе 2020 года он находился под следствием по подозрению в шпионаже в течение нескольких месяцев. Известно, что проверку начали из-за «подозрительной деятельности»: например, из-за того, что он якобы убедил сотрудника Госдепартамента пересылать ему электронные письма своего высокопоставленного начальника; совершал визиты в Чехию и Катар, хотя они не имели отношения к другим официальным поездкам американских чиновников туда; якобы купил кулон со свастикой для своей девушки во время одной из поездок в Доху.

Подозрения в шпионаже или нацизме, как заявил источник Daily Mail, не оправдались, оказались ложными и надуманными.

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