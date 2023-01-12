Стало известно о проверках советника Трампа по России на шпионаж и нацизм

Daily Mail: экс-директора СНБ по России подозревали в шпионаже и нацизме, но оправдали

Бывший старший директор Совета национальной безопасности США (СНБ) по делам Европы и России Эндрю Пик, занимавший должность при администрации экс-президента страны Дональда Трампа, находился под следствием по подозрению в шпионаже в течение нескольких месяцев, прежде чем стал работать в Белом доме. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Расследование над советником Трампа проходило в январе 2020 года. Известно, что проверку начали из-за «подозрительной деятельности»: например, из-за того, что он якобы убедил сотрудника Госдепартамента пересылать ему электронные письма своего высокопоставленного начальника; совершал визиты в Чехию и Катар, хотя они не имели отношения к другим официальным поездкам американских чиновников туда; и якобы даже купил кулон со свастикой для своей девушки во время одной из поездок в Доху.

Подозрения в шпионаже или нацизме, как заявил источник Daily Mail, не оправдались, оказались ложными и надуманными.

Пик работал в Госдепартаменте в октябре 2019 года, когда советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен неожиданно пригласил его присоединиться к его команде в Белом доме, чтобы руководить российским отделом.