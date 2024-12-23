Уехавший из России культовый писатель высказался об СВО

Писатель Борис Акунин заявил, что перестал скучать по России после начала СВО

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не испытывает желания возвращаться в Россию. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Как сообщил Акунин, он больше десяти лет не живет в России, но в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы.

«Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться. Последняя — Северная Корея. Не хочу видеть мою страну в униженном состоянии. Такие ощущения, что кто-то в твой дом влез и испоганил все. Не хочу», — заявил писатель.

Акунин признался, что очень уважает тех, кто покинул страну после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что Акунину грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.