Акунину пригрозили новым уголовным делом

ТАСС: Акунину грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента

Писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) грозит новое уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что на данный момент существуют основания для привлечения литератора к ответственности по указанной статье (330.1 УК РФ).

Источник также рассказал, что за последний год Акунин уже два раза привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Ранее Акунина объявили в международный розыск. Писателю предъявили обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Акунина на два месяца.

