Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:55, 6 декабря 2024Культура

Акунину пригрозили новым уголовным делом

ТАСС: Акунину грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Борис Акунин

Борис Акунин . Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) грозит новое уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что на данный момент существуют основания для привлечения литератора к ответственности по указанной статье (330.1 УК РФ).

Источник также рассказал, что за последний год Акунин уже два раза привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Ранее Акунина объявили в международный розыск. Писателю предъявили обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Акунина на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии поспорила с Лавровым из-за Украины и оконфузилась. Она не знает численности населения Европы

      Россиянина осудили за расправу над знакомой за слова о его матери

      19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

      Бывшего вице-мэра российского города задержали по делу о взятке в 73 миллиона рублей

      Затраты Маска на кампанию Трампа раскрыли

      Боец ВСУ пожаловался на службу с пулеметом времен Первой мировой войны

      40-летнего россиянина нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы

      На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

      В Германии назвали горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области

      Капитан полиции переоделся сексуальным рестлером в маске дьявола и поймал преступника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше