Уфолог назвал короля Карла III лучшим кандидатом для встречи с инопланетянами

Уфолог из Британии назвал Карла III лучшим кандидатом для встречи с пришельцами

Режиссер и уфолог из Британии Марк Кристофер Ли назвал Карла III идеальным кандидатом для первой встречи с пришельцами. Об этом пишет Daily Star.

По мнению Ли, который в недавнем документальном фильме рассказал об интересе 76-летнего монарха к инопланетянам, никто не справится с первым контактом с внеземной цивилизацией лучше Карла III.

«Когда мы установим контакт, настоящий контакт с инопланетянами, мировые лидеры должны будут представлять нас. Я думаю, Карл III был бы в первых рядах. Король, глава Англиканской церкви, защитник всех религий — нам понадобятся такие люди. Они сделают шаг вперед и помогут нам найти свое место в новой вселенной. Потому что психологически все изменится. Мы больше не будем доминирующим видом во Вселенной», — сказал Ли.

В одном из своих документальных фильмов Ли также рассказал, что король унаследовал интерес к инопланетянам от отца, принца Филиппа, который изучал внеземные цивилизации на протяжении 70 лет.

Ранее сообщалось, что принц Филипп, супруг покойной королевы Великобритании Елизаветы II, хотел встретиться с «пришельцем». Согласно информации Ли, принц планировал вступить в контакт с существом по имени Янус, который на самом деле мог быть советским шпионом.