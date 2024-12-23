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10:39, 23 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военные атаковали Донецк дальнобойными ракетами

ТАСС: ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 декабря атаковали Донецк дальнобойными ракетами, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Отмечается, что было сбито как минимум шесть воздушных целей, после чего атака продолжилась. Кроме того, по данным корреспондента агентства, в городе произошло около шести взрывов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что на месте обстрелов в ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снарядов.

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