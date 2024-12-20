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15:05, 20 декабря 2024Силовые структуры

ВСУ обстреляли район Донецка из РСЗО HIMARS

СК: на месте обстрела ВСУ в Донецке найдены фрагменты РСЗО HIMARS
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район Донецка, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом РИА Новости сообщил представитель Следственного комитета (СК) России.

На месте обстрелов в ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки РСЗО образца стран НАТО. Все найденное будет направлено на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда.

В настоящее время следствие выясняет точную информацию о пострадавших и разрушениях. По предварительным данным, повреждения получили жилые дома и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры — автошкола, офисные здания и городская столовая. Во время обстрела персонал общепита сумел оперативно сориентироваться и спрятать посетителей в подсобном помещении.

19 декабря сообщалось, что ВСУ ударили по Токмаку, Васильевке и Пологам в Запорожской области.

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