СК: на месте обстрела ВСУ в Донецке найдены фрагменты РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район Донецка, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом РИА Новости сообщил представитель Следственного комитета (СК) России.

На месте обстрелов в ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки РСЗО образца стран НАТО. Все найденное будет направлено на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда.

В настоящее время следствие выясняет точную информацию о пострадавших и разрушениях. По предварительным данным, повреждения получили жилые дома и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры — автошкола, офисные здания и городская столовая. Во время обстрела персонал общепита сумел оперативно сориентироваться и спрятать посетителей в подсобном помещении.

19 декабря сообщалось, что ВСУ ударили по Токмаку, Васильевке и Пологам в Запорожской области.