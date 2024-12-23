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13:34, 23 декабря 2024Экономика

Поставки российской нефти в Индию упали

Поставки российской нефти в Индию сократились до минимума за три квартала
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ноябре индийский импорт российской нефти опустился до 1,52 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом за три квартала. По сравнению с октябрем падение составило 13 процентов. Об этом со ссылкой на данные по отслеживанию судов сообщает Reuters.

Одновременно поставки ближневосточной нефти в страну возросли до максимума за девять месяцев — 2,28 миллиона баррелей, что на 10,8 процента больше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, в общем импорте доля России упала до 32 процентов, а доля стран Ближнего Востока возросла до 48 процентов.

Одной из причин падения поставок из России источники агентства называют ремонт на индийских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые сократили переработку, но продолжали принимать объемы по годовым контрактам с ближневосточными поставщиками.

В то же время завершение затянувшихся ремонтов на некоторых российских НПЗ увеличило внутренний спрос, что привело к сокращению отгрузки в ключевых западных портах.

В общей сложности в ноябре Индия экспортировала порядка 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 2,5 процента больше, чем в октябре. Россия по-прежнему остается самым крупным поставщиком в разрезе стран, следом за ней идут Ирак и Саудовская Аравия.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия предпринимает слишком мало усилий для предоставления доступа для индийских товаров на свой рынок. По его словам, торговый баланс двух стран слишком перекошен из-за поставок российской нефти.

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