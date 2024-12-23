В Башкирии два брата-наркодилера расправились с узнавшим об их работе россиянином

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, застреливших в лесу мужчину

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, расправившихся с местным жителем, который узнал об их деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления»), по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере»). Все материалы переданы в Верховный суд Республики Башкортостан.

По данным следствия, фигуранты организовали в гараже лабораторию, в которой изготавливали наркотики для дальнейшей продажи. Кроме того, у них хранилось огнестрельное оружие. В мае 2023 года одного из братьев, который в этот момент пристреливал в лесу пистолет, заметил незнакомый ему ранее мужчина. Испугавшись, что тот сообщит о нем полицейским, он настиг его и дважды выстрелил в голову. От полученных ран пострадавший не выжил. Злоумышленник бросил его в лесу и скрылся.

Занимавшиеся расследованием правоохранители установили личность преступника. Прибывшие к нему оперативники обнаружили гараж с нарколабораторией. Там был проведен обыск. В результате силовики нашли и изъяли наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 5,7 килограмма, необходимые инструменты и приспособления для его изготовления, два автомата Калашникова и около тысячи патронов, а также гильзы от пистолета Макарова. Найденное было отправлено на баллистическую экспертизу. В итоге было установлено, что их выпустили из орудия преступления. В тот же день оба брата были задержаны. Спустя некоторое время их арестовали.

Ранее сообщалось, что Тверской областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ленинградской области, который организовал подпольное производство наркотических веществ на территории региона.