Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:26, 13 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет колонии за производство 46 килограммов наркотиков

В Твери суд дал 17 лет жителю Ленобласти за производство 46 кг наркотиков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тверской областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ленинградской области, который организовал подпольное производство наркотических веществ на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

У осужденного конфисковали дом, земельный участок и автомобиль, приобретенные на доходы от преступной деятельности.

Суд установил, что россиянин в составе организованной группы в 2023 году оборудовал нарколабораторию, в которой было изъято 46 килограммов запрещенных веществ и свыше 12 килограммов прекурсоров наркотического средства и оборудование.

Ранее сообщалось, что Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков, который в мае 2016 года с сообщниками организовал доставку кокаина самолетами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше