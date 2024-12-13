Россиянин получил 17 лет колонии за производство 46 килограммов наркотиков

В Твери суд дал 17 лет жителю Ленобласти за производство 46 кг наркотиков

Тверской областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ленинградской области, который организовал подпольное производство наркотических веществ на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

У осужденного конфисковали дом, земельный участок и автомобиль, приобретенные на доходы от преступной деятельности.

Суд установил, что россиянин в составе организованной группы в 2023 году оборудовал нарколабораторию, в которой было изъято 46 килограммов запрещенных веществ и свыше 12 килограммов прекурсоров наркотического средства и оборудование.

Ранее сообщалось, что Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков, который в мае 2016 года с сообщниками организовал доставку кокаина самолетами.