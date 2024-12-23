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16:18, 23 декабря 2024Силовые структуры

В ДНР наемницу из Грузии осудят за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР пройдет суд над наемницей из Грузии за участие в боевых действиях
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, которая принимала участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Иностранка заочно обвиняется по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Ее дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Женщина объявлена в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили приехала на территорию Украины и добровольно вступила в Грузинский национальный легион, где прошла обучение и получила оружие, обмундирование и специальное снаряжение. Далее она стала принимать участие в боевых действиях в различных военизированных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника против силовых структур ДНР, ЛНР и вооруженных сил России.

Позже она перешла в состав нового моторизованного подразделения легиона, а также принимала участие в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения. Она прошла обучение по программам БПЛА в военных условиях, получила сертификат военной школы «Пустельга». Размер полученного вознаграждения эквивалентен более 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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