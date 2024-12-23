Политолог Херстель: на Украине наступил коллапс из-за мобилизации и коррупции

На Украине наступил коллапс из-за мобилизации, ужесточенной из-за растущей коррупции в стране. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с «Известиями», комментируя убийство сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) отца призывника.

«Бедные люди платят своими жизнями, а богатые люди крадут деньги и оружие и продают их на черном рынке. Что это значит? Это значит, что бедные люди умирают ни за что. Они умирают за то, чтобы богатые люди на Украине получали больше денег», — подчеркнул политолог.

По его словам, бороться с коррупцией на Украине невозможно из-за ее масштаба.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК застрелили мужчину, спасавшего своего сына-призывника от мобилизации. На приложенном к публикации видео запечатлены мужчины, которые ведут мужчину вниз по лестнице. Также слышен женский крик, требующий от военкомов убрать руки. После этого прозвучали несколько выстрелов.