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20:53, 23 декабря 2024Россия

В Госдуме связали решение ДУМ о многоженстве со стремлением понравиться мигрантам

Депутат Матвеев прокомментировал информацию о разрешении многоженства ДУМ России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Разрешение Духовного управления мусульман (ДУМ) России на многоженство в стране является стремлением понравиться мигрантам. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в информационном поле новость наделала «немало шума», и добавил, что в странах Средней Азии многоженство запрещено законом, а некоторым нарушителям может грозить уголовная ответственность.

«Это борьба за мигрантскую паству, стремление понравиться многомиллионной армии новых прихожан из Средней Азии. Дать им на российской земле то, что у них на родине им не дают», — написал парламентарий.

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