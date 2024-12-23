В Госдуме связали решение ДУМ о многоженстве со стремлением понравиться мигрантам

Депутат Матвеев прокомментировал информацию о разрешении многоженства ДУМ России

Разрешение Духовного управления мусульман (ДУМ) России на многоженство в стране является стремлением понравиться мигрантам. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в информационном поле новость наделала «немало шума», и добавил, что в странах Средней Азии многоженство запрещено законом, а некоторым нарушителям может грозить уголовная ответственность.

«Это борьба за мигрантскую паству, стремление понравиться многомиллионной армии новых прихожан из Средней Азии. Дать им на российской земле то, что у них на родине им не дают», — написал парламентарий.