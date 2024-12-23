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23:41, 23 декабря 2024Мир

В Израиле признали причастность к убийству главы политбюро ХАМАС

Глава МО Кац признал причастность Израиля к убийству главы политбюро ХАМАС Хании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Reuters

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова приводит газета Times of Israel.

Кац заявил, что Израиль ударит по стратегической инфраструктуре хуситов, а также уничтожит их лидеров.

«Так же, как мы сделали с Ханией, [главой ХАМАС Яхьей] Синваром и [генсеком движения "Хезболлах" Хасаном] Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», — отметил министр.

Ночью 31 июля в Тегеране Хания стал жертвой выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

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