В Израиле признали причастность к убийству главы политбюро ХАМАС

Глава МО Кац признал причастность Израиля к убийству главы политбюро ХАМАС Хании

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова приводит газета Times of Israel.

Кац заявил, что Израиль ударит по стратегической инфраструктуре хуситов, а также уничтожит их лидеров.

«Так же, как мы сделали с Ханией, [главой ХАМАС Яхьей] Синваром и [генсеком движения "Хезболлах" Хасаном] Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», — отметил министр.

Ночью 31 июля в Тегеране Хания стал жертвой выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.