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17:11, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве и пяти областях Украины отключили электричество

В Киевской и ряде областей Украины 23 декабря ввели экстренные отключения света
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

«Укрэнерго» распорядилось провести аварийные отключения электричества в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Об аналогичных отключениях сообщают областные энергетические компании Сумской, Полтавской и Черниговской областей. В ДТЭК добавили, что отключения произошли из-за сложной ситуации в энергосистеме. Также сообщается, что энергетики всей страны работают над тем, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Ранее новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день. Украинские СМИ сообщили, что перебои связаны с непонятным нововведением, которое предусматривает деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение электроэнергии.

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