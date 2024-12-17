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02:54, 17 декабря 2024Бывший СССР

Новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день

Украина столкнулась с серьезными проблемами из-за графиков отключения света
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новые графики отключения света на Украине, которые начали действовать с понедельника, 16 декабря, дали сбой в первый же день. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

«Уже в первый день жизни по новым графикам во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», — указали журналисты. Жители страны сетуют, что отключение электроэнергии происходит неравномерно и вне зависимости от заявленного графика.

В статье написано, что люди массово жалуются, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света «за двоих». В то время как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают. Подчеркивается, что перебои связаны с непонятным нововведением, которое предусматривает деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение электроэнергии.

Ранее замминистра энергетики Украины Роман Андарак предупредил украинцев, что графики отключения света будут действовать в республике до весны. До этого стало известно, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры.

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