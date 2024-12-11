Украинцев предупредили о жизни с графиками отключений света до весны

Замминистра энергетики Андарак: отключения света на Украине продлятся до весны

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак предупредил украинцев, что графики отключения света будут действовать в республике до весны, передает «Новини Live».

Помимо этого, он добавил, что энергосистема страны в некоторых местах работает на пределе возможностей, а ситуация с энергетикой может улучшиться только при отсутствии новых ударов.

Ранее стало известно, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры.

Большая часть суммы, 62,8 миллиона евро, поступит из Европы. Как сообщалось, в республике сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей.