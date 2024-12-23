В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

В Молдавии подготовили программу отключений в случае дефицита электроэнергии

Молдавский поставщик электроэнергии Premier Energy подготовил программу плановых отключений электроэнергии в случае дефицита на фоне возможного прекращения поставок природного газа в страну. Об этом пишет Noi.md.

«Программа отключений будет применяться исключительно в случае дефицита электроэнергии в системе и будет адаптирована в соответствии с величиной и продолжительностью дефицита», — пишет издание.

Отмечается, что программа была принята, учитывая неопределенность энергетического контекста и при вероятности прекращения поставок природного газа с 1 января 2025 года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что Молдавия и Приднестровье могут встретить 2025 год без электричества, так как с 1 января Россия не поставляет газ в Кишинев.