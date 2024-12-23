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18:56, 23 декабря 2024Экономика

В Москве начали дешеветь новостройки

РБК: московские девелоперы начали снижать реальные цены на жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Москве девелоперы начали снижать реальные цены на новостройки. Снижение на уровне 20-40 процентов от пиковых значений, фиксировавшихся до отмены массовой льготной ипотеки, затронуло массовый сегмент в Новой Москве и Подмосковье, сообщает РБК со ссылкой на директора сервиса мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе.

По его словам, застройщики решились на снижение цен из-за того, что остальные инструменты стимулирования спроса перестали работать. Он подчеркнул, что объекты дешевеют только в локациях и сегментах, которые максимально пострадали от остановки льготной ипотеки.

При этом стоимость жилья в старой Москве остается на прежнем уровне. Доля бюджетных новостроек здесь минимальна, вместо них на рынке представлены более дорогие проекты. Для такого жилья льготные ипотечные программы не имели принципиального значения.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет оказывать финансовых мер поддержки застройщикам, но поддержит ипотеку.

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