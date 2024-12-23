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10:15, 23 декабря 2024Россия

В Москве пять человек пострадали в ДТП

На Профсоюзной улице в Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и такси
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве на улице Профсоюзной произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, на юге Москвы столкнулись автобус и маршрутное такси. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. «Пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам», — отчитались в ведомстве.

Авария произошла на выезде на Московскую кольцевую автодорогу, уточняет РЕН ТВ. Как сообщил телеканал, водитель маршрутного такси оказался блокирован в автомобиле.

Утром 23 декабря на МКАД грузовик с водкой попал в аварию и перевернулся. В Ясенево груженая водкой фура Scania влетела в отбойник, после чего транспортное средство развернуло и опрокинуло на бок. Водитель фуры пострадал.

ЖЗЛ
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