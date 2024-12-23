Грузовик c водкой попал в ДТП и перевернулся на МКАД

Shot: грузовик с водкой попал в аварию на МКАД в Ясенево, водитель пострадал

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) грузовик с водкой попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла в Ясенево. Там груженая водкой фура Scania влетела в отбойник, после чего транспортное средство развернуло и опрокинуло на бок. Водитель фуры серьезно пострадал — на место происшествия прибыла скорая помощь.

Сотрудники ДТП, по предварительным данным, перекрыли три полосы движения на МКАД. В результате на автомагистрали образовалась большая пробка. Специалисты оценят ущерб после аварии.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, в Москве произошла крупная авария — на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара столкнулись электробус и пожарная машина, пострадали 15 человек. Момент ДТП попал на видео.