Мосгортранс дал комментарий после аварии с пожарной машиной и электробусом

Мосгортранс: в ДТП с пожарным авто пострадавших среди пассажиров электробуса нет

Пассажиры электробуса, попавшего в ДТП с пожарным «КамАзом» на юге Москвы, не пострадали. Так прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», передает ТАСС.

«В электробусе никто не пострадал», — заявил собеседник агентства.

Авария случилась на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и еще тремя автомобилями. В результате пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди попавших в больницу — ребенок с сотрясением мозга и два сотрудника МЧС.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС на «КамАзе» спешили по вызову на пожар. Автомобиль пересекал перекресток с включенными спецсигналами.