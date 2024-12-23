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01:09, 23 декабря 2024Россия

Мосгортранс дал комментарий после аварии с пожарной машиной и электробусом

Мосгортранс: в ДТП с пожарным авто пострадавших среди пассажиров электробуса нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: «Лента.ру»

Пассажиры электробуса, попавшего в ДТП с пожарным «КамАзом» на юге Москвы, не пострадали. Так прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», передает ТАСС.

«В электробусе никто не пострадал», — заявил собеседник агентства.

Авария случилась на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и еще тремя автомобилями. В результате пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди попавших в больницу — ребенок с сотрясением мозга и два сотрудника МЧС.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС на «КамАзе» спешили по вызову на пожар. Автомобиль пересекал перекресток с включенными спецсигналами.

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