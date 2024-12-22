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23:21, 22 декабря 2024Россия

ДТП с автобусом в Москве попало на видео

Момент ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве попал на камеры видеонаблюдения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Момент ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, в результате которого пострадали 15 человек, попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно столкновение пожарного «КамАЗ» с автобусом, после чего он свернул вправо и врезался в легковые автомобили.

Ранее стало известно, что в результате массового ДТП пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди доставленных в больницу людей оказались два сотрудника МЧС. Также в число пострадавших попал ребенок, он получил сотрясение мозга.

Позднее появилась информация, что «КамАЗ» спешил на тушение пожара.

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