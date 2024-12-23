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10:26, 23 декабря 2024Россия

В России для кризисных центров для женщин подготовят методику работы

Депутат Буцкая: в РФ для кризисных центров для женщин подготовят методику работы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Буцкая

Татьяна Буцкая. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России для кризисных центров для женщин подготовят методику работы. Об этом сообщила «Известиям» депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Буцкая пояснила, что комитет нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разрабатывает для регионов методические рекомендации по работе кризисных центров для женщин. Еще одним шагом станет создание законопроекта, который урегулирует деятельность таких учреждений.

Пока их не хватает, хотя востребованность довольна высока — по информации мэрии Москвы, только в один столичный кризисный центр за год обратилось более 4,5 тысячи женщин, отметила Буцкая.

Ранее сообщалось, что житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого.

ЖЗЛ
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