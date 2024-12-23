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08:31, 23 декабря 2024Россия

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России 23 декабря началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России в понедельник, 23 декабря, началась шестидневная рабочая неделя. Она, как следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2024 год, продлится до субботы, 28 декабря, включительно.

В последнюю полную рабочую неделю перед Новым годом жители России будут работать шесть дней, так как рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря.

Таким образом, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первая рабочая неделя 2025 года станет самой короткой в году и продлится два дня — 9 и 10 января.

В октябре правительство России утвердило перечень праздничных и выходных дней в 2025 году. Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 29 декабря по 8 января.

ЖЗЛ
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