В России началась шестидневная рабочая неделя

В России 23 декабря началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник, 23 декабря, началась шестидневная рабочая неделя. Она, как следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2024 год, продлится до субботы, 28 декабря, включительно.

В последнюю полную рабочую неделю перед Новым годом жители России будут работать шесть дней, так как рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря.

Таким образом, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первая рабочая неделя 2025 года станет самой короткой в году и продлится два дня — 9 и 10 января.

В октябре правительство России утвердило перечень праздничных и выходных дней в 2025 году. Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 29 декабря по 8 января.