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18:25, 23 декабря 2024Экономика

В России отзовут десятки тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen

AGR отзовет 55,6 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda в России
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Российская автомобильная группа AGR (ООО «АГР») отзовет в России 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает «Интерфакс».

Речь идет о 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid, а также о 23,9 тысячи автомобилей Volkswagen Polo, реализованных в 2014-2023 годах, уточняет агентство. Программа длительного контроля автомобилей позволила обнаружить, что долгая работа машин в условиях холостого хода и экстремальных холодов может приводить к накоплению электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, пояснили в агентстве. В исключительных случаях итогом может стать разрушение материала топливопровода, добавили там.

На всех автомобилях, которые будут отозваны, установят кабель заземления топливного фильтра. В совокупности работы займут не более получаса.

Ранее стало известно, что «Автозавод Санкт-Петербург» отзовет почти две тысячи кроссоверов бренда Xcite. Уточнялось, что речь идет об автомобилях Xcite X-Cross 7, произведенных с начала ноября 2023 года. У 1,1 тысячи автомобилей подозревались дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а еще у 708 кроссоверов мог некорректно срабатывать датчик скорости.

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