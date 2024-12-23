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14:54, 23 декабря 2024Экономика

В России рухнул спрос на самогонные аппараты

Россияне стали реже искать самогонные аппараты в интернете
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПандемия в России

Кадр: rutube_account_alkomagiya / RuTube

Продажи самогонных аппаратов на Wildberries в России в этом году снизились на 5 процентов по сравнению с 2023-м. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Ассортимент таких аппаратов на онлайн-площадке также сократился: количество артикулов уменьшилось на 7 процентов, добавили там. В прошлом году ситуация была обратной: продажи самогонных аппаратов мощностью до 100 литров росли на 58 процентов по отношению к 2022-му.

По данным сервиса «Вордстат», количество запросов о приобретении таких аппаратов с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го снизилось на 23 процента, до 66,8 тысячи. Наибольший спрос на такое оборудование был зафиксирован в декабре 2017 года.

Коммерческий директор фабрики «Доктор Губер», занимающейся выпуском самогонных аппаратов, отметил, что в текущем году интерес к продукции снизился в два раза. Другие эксперты добавляют, что пик спроса был зафиксирован в годы пандемии и сохранялся некоторое время после нее, поскольку потребителям это было интересно.

Ранее в России предложили ограничить продажу самогонных аппаратов. С такой идеей выступил Минздрав в рамках концепции снижения потребления алкоголя до 2030 года. Среди инициатив ведомства — запрет на дистанционную торговлю аппаратами.

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