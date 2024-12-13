В России предложили ограничить продажу самогонных аппаратов

Минздрав предложил ограничить продажу аппаратов для производства самогона

В рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя до 2030 года Министерство здравоохранения России предложило ограничить продажу самогонных аппаратов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Речь идет о запрете дистанционной торговли аппаратами, их рекламы и продвижения, а также разрешении оборота лишь тех из них, что отвечают критерию производительности. Ведомство пообещало разработать соответствующие предложения.

Утвержденная правительством концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику употребления спиртного, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкозависимостью, а также их раннее выявление и консультирование. В общей сложности план содержит 29 мероприятий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, ограничивающий продажу алкоголя совершеннолетним лицам. В нем говорится, что право на покупку спиртного должно подтверждаться через портал «Госуслуги», в который будет загружена информация о проведении с гражданином беседы о вреде алкоголя.

В последнее время российские власти усилили борьбу с алкоголизацией населения. Основная активность заметна на региональном уровне. Например, в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова с 1 марта 2025 года продажа спиртного в будние дни в магазинах будет ограничена двумя часами в сутки в рабочее время.

Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об ограничении продажи спиртного в период с 23:00 по 08:00 в местных кафе, расположенных в многоквартирных домах. Ограничения начнут действовать также с 1 марта 2025 года.

Между тем начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев предупредил, что подобные меры борьбы приведут к утрате властями контроля над алкогольным рынком и увеличению производства нелегальной продукции.