Названа опасность закрытия алкомаркетов в России

Росалкогольтабакконтроль предупредил о вреде закрытия легальных алкомаркетов

Сокращать количество легальных алкомаркетов в России опасно, потому что можно утратить контроль за рынком алкоголя. Против закрытия существующих точек, специализирующихся на спиртных напитках, на форуме «Дни ретейла в Беломорье» выступил начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев, передает РИА Новости.

Чиновник предупредил, что если закрыть один магазин, то на его месте вырастут три ларька, в которых алкоголь будет продаваться уже нелегально и неизвестного качества. «Сокращение легального магазина — это все равно что отрубить голову дракону», — объяснил он.

По мнению Моисеева, введенных в регионах ограничений уже вполне достаточно. В качестве эффективного способа повлиять на алкоголизацию населения он назвал пропаганду здорового образа жизни.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, требующий ограничить продажи спиртного в магазинах в будние дни временем с 12 до 14 часов, поделился тем, что не может равнодушно смотреть на спивающееся население. Он утверждает, что алкоголизм в области вырос на 30 процентов, а число алкомаркетов утроилось.

Эксперты отмечают, что эта мера вряд ли снизит потребление спиртных напитков, но вызовет недовольство покупателей. Ограничение вступит в силу с весны 2025 года, если его утвердит местное заксобрание.

В Росалкогольтабакконтроле отмечают, что за первые десять месяцев этого года розничные продажи алкогольной продукции в стране в натуральном выражении выросли до максимума с 2017 года (184,2 миллиона декалитров), когда началась публикация официальной статистики.