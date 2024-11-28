В российском регионе утвердили закон о продаже алкоголя по два часа в будни

Вологодское заксобрание утвердило закон о продаже алкоголя по два часа в день

Вологодское заксобрание утвердило закон о продаже алкоголя по два часа в день по будням. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram.

Чиновник опубликовал пост регионального СМИ, в котором сообщается, что за закон проголосовали 24 депутата, против — двое, и один парламентарий воздержался от голосования.

Как сообщает ТАСС, замгубернатора Сергей Сорокин уточнил, что ограничения не касаются общепита, но для торговли алкоголем с 8 утра до вечера в будни кафе и бары должны соответствовать критериям: иметь не менее 40 посадочных мест и лицензию, обслуживаться официантами и соответствовать ГОСТам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае запретили продавать алкоголь в День Победы.