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14:51, 28 ноября 2024Россия

В российском регионе утвердили закон о продаже алкоголя по два часа в будни

Вологодское заксобрание утвердило закон о продаже алкоголя по два часа в день
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Вологодское заксобрание утвердило закон о продаже алкоголя по два часа в день по будням. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram.

Чиновник опубликовал пост регионального СМИ, в котором сообщается, что за закон проголосовали 24 депутата, против — двое, и один парламентарий воздержался от голосования.

Как сообщает ТАСС, замгубернатора Сергей Сорокин уточнил, что ограничения не касаются общепита, но для торговли алкоголем с 8 утра до вечера в будни кафе и бары должны соответствовать критериям: иметь не менее 40 посадочных мест и лицензию, обслуживаться официантами и соответствовать ГОСТам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае запретили продавать алкоголь в День Победы.

ЖЗЛ
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