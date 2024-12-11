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11:10, 11 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили продавать алкоголь на «Госуслугах»

В ЛДПР предложили продавать алкоголь на «Госуслугах» по справке от нарколога
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, представляющий в российском парламенте партию ЛДПР, внес на рассмотрение законопроект, ограничивающий продажу алкоголя совершеннолетним лицам. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе депутата, продажа алкоголя совершеннолетним россиянам через портал «Госуслуги» будет доступна при одном условии. Для этого гражданин должен иметь на руках справку, подтверждающую прохождение предварительной беседы с наркологом о вреде алкогольной продукции. После этого все данные будут заноситься в «Госуслуги». «Медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — уточняется в документе.

Свинцов объяснил необходимость введения подобной системы продаж алкоголя в России с «существующими негативными тенденциями», включая рост потребления алкогольной продукции. На этом фоне, пояснил депутат, по достижении 18 лет гражданам, захотевшим покупать спиртное, следует обращаться в специализированное медучреждение. Так они смогут заранее ознакомиться со всеми пагубными последствиями этой вредной привычки, резюмировал Свинцов.

За последнее время власти нескольких российских регионов ограничили доступ граждан к алкогольной продукции. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о запрете продажи спиртного в местных кафе, расположенных в многоквартирных домах. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года в ночное время суток — с 23:00 до 08:00.

До этого депутаты Вологодского законодательного собрания одобрили законопроект о реализации спиртного по два часа в сутки с весны следующего года. По мнению властей, подобные меры помогут уменьшить объемы потребления алкогольной продукции и противостоять ее незаконному обороту.

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