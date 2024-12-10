В еще одном регионе оградят россиян от спиртного

В Ярославской области ограничат продажу алкоголя в кафе с 1 марта 2025 года

В Ярославской области ограничат продажу алкоголя с кафе с 1 марта 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

С этой даты в кафе, расположенных в многоквартирных домах, нельзя будет приобрести алкогольную продукцию в ночное время суток. Эти ограничения будут действовать с 23:00 до 08:00. При этом подобный запрет не затронет местные рестораны, уточнил губернатор. По мнению Евраева, такие меры помогут «обеспечить право граждан на комфортную среду».

Согласно новым правилам, продавать алкоголь в дневное время суток в объектах общественного питания можно будет только при одном условии. Для этого нужно, чтобы в кафе был зал обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров. Евраев считает, что все вышеперечисленные меры помогут уменьшить объемы потребления алкогольной продукции в регионе, а также противостоять незаконному обороту спиртного.

Ранее власти еще одного российского региона утвердили закон об ограничении продажи алкогольной продукции. В конце ноября депутаты Вологодского законодательного собрания одобрили меру о реализации спиртного по два часа в сутки с 1 марта 2025 года. При этом, как уточнил заместитель губернатора Сергей Сорокин, подобный запрет не затронет объекты общественного питания, а коснется только розничных магазинов. Однако для торговли алкоголем с восьми утра до вечера в будни кафе и бары должны иметь не менее 40 посадочных мест и лицензию, а также обслуживаться официантами и соответствовать ГОСТам.