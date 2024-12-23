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09:35, 23 декабря 2024Россия

В России в туалете придорожной столовой нашли новорожденного

В Забайкалье в туалете придорожной столовой нашли брошенного новорожденного
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Забайкальском крае в туалете придорожной столовой нашли новорожденного без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, женщина, которая родила ребенка и бросила его, направлялась в Читу из поселка Первомайский на автобусе. Когда транспортное средство останавливалось у кафе «Транзин», россиянка родила ребенка в туалете.

Когда автобус прибыл в Читу, пассажиров встретила полиция. Всех женщин из транспортного средства отправили к медикам на осмотр. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Чите в хостеле нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Мать ребенка госпитализировали, врачам не удалось ее спасти.

ЖЗЛ
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