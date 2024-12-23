В России в туалете придорожной столовой нашли новорожденного

В Забайкалье в туалете придорожной столовой нашли брошенного новорожденного

В Забайкальском крае в туалете придорожной столовой нашли новорожденного без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, женщина, которая родила ребенка и бросила его, направлялась в Читу из поселка Первомайский на автобусе. Когда транспортное средство останавливалось у кафе «Транзин», россиянка родила ребенка в туалете.

Когда автобус прибыл в Читу, пассажиров встретила полиция. Всех женщин из транспортного средства отправили к медикам на осмотр. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Чите в хостеле нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Мать ребенка госпитализировали, врачам не удалось ее спасти.