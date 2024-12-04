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11:10, 4 декабря 2024Россия

В российском городе в хостеле нашли новорожденного ребенка

В Чите в хостеле нашли новорожденного ребенка без признаков жизни
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чите в хостеле нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.

В российском ведомстве отметили, что мать малыша была госпитализирована, однако медикам не удалось ее реанимировать.

Представители забайкальской прокуратуры начали проводить проверку. Инцидентом также заинтересовались сотрудники местных правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в Таганроге арестовали женщину, которая бросила шестимесячного сына в городской наливайке. Россиянку поместили в следственный изолятор.

Еще раньше в Пласте Челябинской области девушка родила и оставила младенца в мусоре.

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