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11:44, 27 ноября 2024Силовые структуры

Бросившую тело шестимесячного младенца в наливайке россиянку арестовали

В Таганроге арестовали женщину, которая бросила тело сына в городской наливайке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Таганроге суд арестовал женщину, которая бросила тело 6-месячного сына в городской наливайке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Фигурантке предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ее поместили в следственный изолятор.

25 ноября правоохранители получили сообщение о том, что в городе обнаружен шестимесячный мальчик без признаков жизни, а в медицинское учреждение с телесными повреждениями госпитализирован его брат-близнец. Позже появилась видеозапись, на которой заплаканная женщина заносит детские переноски с младенцами в магазин, а затем уходит. Потом в наливайку приходит отец детей и обнаруживает, что один из сыновей уже не подает признаков жизни.

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