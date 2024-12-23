В России высказались о новых договоренностях с США по ядерному оружию

Сенатор Климов: договор с США по ядерному оружию возможен в условиях доверия

Новые договоренности с США, в том числе касающиеся ограничений по ядерному оружию, возможны только при условии достижения взаимного доверия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он выразил надежду, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся изменить сложившиеся в последние годы отношения с Россией, но заметил, что уверенности в этом нет.

«Уже почти три года как диалог с США практически остановлен. А жизнь в это время шла своим чередом, проблемы накапливались, обострялись, затем приняли военный характер. Мы не раз говорили, что для решения вопросов стратегического, военного характера, в том числе по оружию массового поражения, необходимо доверие. А его сейчас нет, потому обсуждать такие темы будет сложно. Нужно восстановить это доверие хотя бы до того уровня, что был в годы холодной войны», — сказал сенатор.

Взгляды и настроения Трампа, тем временем, как заметил Климов, регулярно меняются, в том числе под действием его окружения. По мнению сенатора, восстановление доверительных отношений с Россией на данный момент не противоречит политике избранного президента США, но все может измениться.

«Предшествующий период американской истории говорит нам о том, что Штаты намерены общаться с нами только с позиции силы, ставя на первое место свои интересы и не рассматривая Россию как полноценного партнера. Способен ли Трамп это изменить — я не знаю, но сделать это в любом случае будет трудно. Попытаться он может, и мы готовы разговаривать. Но действовать будем исходя из своих интересов. Мир изменился, и если Трамп подойдет к диалогу с этой позиции, есть шанс выйти на серьезные договоренности», — заключил политик.

Ранее директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и Трампа по ограничению ядерного оружия в ходе прямого диалога возможны. При этом Кимбалл подчеркнул, что для обсуждения подобных вопросов стратегической стабильности необходимо выдвижение конкретных планов сокращения вооружений.