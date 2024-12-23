Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 23 декабря 2024Россия

В России высказались о новых договоренностях с США по ядерному оружию

Сенатор Климов: договор с США по ядерному оружию возможен в условиях доверия
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новые договоренности с США, в том числе касающиеся ограничений по ядерному оружию, возможны только при условии достижения взаимного доверия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он выразил надежду, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся изменить сложившиеся в последние годы отношения с Россией, но заметил, что уверенности в этом нет.

«Уже почти три года как диалог с США практически остановлен. А жизнь в это время шла своим чередом, проблемы накапливались, обострялись, затем приняли военный характер. Мы не раз говорили, что для решения вопросов стратегического, военного характера, в том числе по оружию массового поражения, необходимо доверие. А его сейчас нет, потому обсуждать такие темы будет сложно. Нужно восстановить это доверие хотя бы до того уровня, что был в годы холодной войны», — сказал сенатор.

Взгляды и настроения Трампа, тем временем, как заметил Климов, регулярно меняются, в том числе под действием его окружения. По мнению сенатора, восстановление доверительных отношений с Россией на данный момент не противоречит политике избранного президента США, но все может измениться.

«Предшествующий период американской истории говорит нам о том, что Штаты намерены общаться с нами только с позиции силы, ставя на первое место свои интересы и не рассматривая Россию как полноценного партнера. Способен ли Трамп это изменить — я не знаю, но сделать это в любом случае будет трудно. Попытаться он может, и мы готовы разговаривать. Но действовать будем исходя из своих интересов. Мир изменился, и если Трамп подойдет к диалогу с этой позиции, есть шанс выйти на серьезные договоренности», — заключил политик.

Материалы по теме:
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от РоссииКак прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
23 октября 2020

Ранее директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и Трампа по ограничению ядерного оружия в ходе прямого диалога возможны. При этом Кимбалл подчеркнул, что для обсуждения подобных вопросов стратегической стабильности необходимо выдвижение конкретных планов сокращения вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

      Лукашенко заявил о зависимости Европы от Белоруссии и России

      Российские полицейские раскрыли производивший контрафактные шампуни подпольный цех

      Российские грузоперевозчики предупредили о банкротствах

      В российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия

      Samsung удвоит память в своих смартфонах

      Актриса Фатеева рассказала о повлиявших на ее жизнь врачебных ошибках

      На Украине сообщили о 50 погибших на украинско-румынской границе с 2022 года

      Армия России заняла населенный пункт в ДНР

      Фьюри высказался о завершении карьеры после второго поражения от Усика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше