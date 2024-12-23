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09:19, 23 декабря 2024Россия

В российском городе иномарка въехала в толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По последним данным пострадали семь человек, сообщает 78.RU.

По данным канала, россиянка за рулем Opel не уступила дорогу встречному Geely — от столкновения автомобиль занесло на тротуар, где находились люди. Водитель Geely скрылся с места аварии.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них — 13-летняя девочка.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Челябинске иномарка врезалась в толпу пешеходов. Пострадал, в частности, 11-месячный младенец.

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