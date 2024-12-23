В российском городе мигранты открыли молельную на рабочем складе

В Челябинске мигранты открыли нелегальную молельную на рабочем складе

В Челябинске мигранты открыли нелегальную молельную на рабочем складе. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что силовики обнаружили ее в подсобном помещении в ходе объявленной в городе проверки.

«Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях")», — разъяснили в пресс-службе челябинского управления МВД.

Также силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан в скором времени будут выдворены за пределы России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели массовый миграционный рейд по поиску нелегалов и выявили 20 человек.