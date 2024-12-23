Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 23 декабря 2024Россия

В российском городе мигранты открыли молельную на рабочем складе

В Челябинске мигранты открыли нелегальную молельную на рабочем складе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Челябинске мигранты открыли нелегальную молельную на рабочем складе. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что силовики обнаружили ее в подсобном помещении в ходе объявленной в городе проверки.

«Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях")», — разъяснили в пресс-службе челябинского управления МВД.

Также силовики проверили около 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Трое граждан в скором времени будут выдворены за пределы России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели массовый миграционный рейд по поиску нелегалов и выявили 20 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

      Башенный кран с рабочим рухнул в столице российского региона и попал на видео

      В России высказались о новых договоренностях с США по ядерному оружию

      «АвтоВАЗ» начал производство новой версии культового внедорожника

      В МИД Ирана раскрыли сроки подписания стратегического договора с Россией

      Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

      В России украсили главную новогоднюю елку

      Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

      Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

      Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше